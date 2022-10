Qatar Airways et British Airways étendent leur partage de codes

Article publié le 11 octobre 2022 par David Dagouret

Les deux compagnies aériennes proposent désormais un réseau de premier plan, couvrant 185 destinations dans plus de 60 pays.

Qatar Airways et British Airways ont achevé la dernière phase de l'expansion de leur partenariat pour leur partage de codes. Les compagnies aériennes ont ajouté 42 nouveaux pays à leur réseau commun dont l'Italie, les Maldives, la Norvège, Singapour et la Suède, offrant ainsi aux passagers un accès amélioré entre les destinations d'Europe et du Moyen-Orient, d'Afrique, d'Asie et d'Océanie. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la coopération stratégique entre Qatar Airways et British Airways visant améliorer leur réseau commun.

L'expansion permettra de voyager vers 185 destinations dans plus de 60 pays en partage de codes.

En outre, les passagers pourront adhérer plus facilement aux programmes de fidélité des deux compagnies, en gagnant et en dépensant des Avios. Ils pourront relier de manière transparente leurs comptes Qatar Airways Privilege Club et British Airways Executive Club pour transférer des Avios et combiner les soldes pour réclamer les récompenses offertes par chaque programme. Cette collaboration permet également d'accéder aux salons exclusifs des deux compagnies et à des cabines adaptées aux différents budgets et besoins, notamment la nouvelle Club Suite de British Airways et la Qsuite primée de Qatar Airways.

Le Président Directeur Général du Groupe Qatar Airways, M. Akbar Al Baker, a déclaré : "La collaboration croissante entre Qatar Airways et British Airways montre à nos passagers notre objectif commun d'offrir un réseau inégalé avec des avantages uniques. Les voyageurs peuvent désormais bénéficier des meilleurs services lorsqu'ils voyagent sur notre réseau commun. Ce partenariat fait de Qatar Airways et de British Airways, des leaders du secteur avec pour objectif d'offrir aux passagers la plus grande flexibilité et une connectivité inégalée."

Sean Doyle, Président Directeur Général de British Airways, a déclaré : "Il s'agit d'une étape importante dans notre relation de longue date avec Qatar Airways, une compagnie aérienne qui partage notre passion pour le service client, le choix et la flexibilité."





