Ryanair présente son programme hivernal à Toulouse

Article publié le 19 octobre 2022 par David Dagouret

La compagnie low-cost proposera 7 nouvelles liaisons depuis Toulouse.

Ryanair a lancé le 11 octobre dernier son programme hivernal à Toulouse, avec 23 destinations hivernales dont 7 nouvelles liaisons vers Birmingham, Cracovie, Luxembourg, Rabat, Rome, Tenerife et Venise. La flotte de Ryanair basée à Toulouse passera à 2 avions cet hiver, ce qui représente un investissement de plus de $200M et permettra de soutenir 60 emplois directs hautement rémunérés dans le secteur de l'aviation et plus de 970 emplois indirects au niveau local.

Dara Brady, Directeur Marketing et Digital de Ryanair, a déclaré : "En tant que première compagnie aérienne européenne, Ryanair est ravie d'annoncer la poursuite de la croissance de sa base toulousaine cet hiver, avec un deuxième avion basé, 23 lignes dont 7 nouvelles vers des destinations européennes passionnantes telles que Luxembourg, Rome et Tenerife. Notre plus grand programme hivernal à Toulouse offrira plus de 140 vols hebdomadaires permettant à nos clients/visiteurs toulousains de réserver leur escapade hivernale aux tarifs les plus bas possibles. Alors que Ryanair se développe et offre une connectivité à travers l'Europe, les passagers ont récemment subi des annulations et des retards en raison d'une grève injustifiée du contrôle aérien français. Nous demandons une fois de plus une action immédiate de l'UE pour protéger les survols de l'espace aérien français afin de garantir que ces passagers ne soient pas à nouveau perturbés par une grève des syndicats français du contrôle aérien. Pour marquer cette annonce, nous lançons une vente de sièges pour les clients et les visiteurs de/vers Toulouse qui peuvent réserver leur escapade hivernale bien méritée aux tarifs les plus bas possibles à partir de seulement 19,99 € l’aller simple pour des voyages entre le 22 octobre et le 23 janvier, à réserver sur Ryanair.com avant le 13 octobre."

Philippe Crébassa, Président du Directoire de Toulouse- Blagnac, a déclaré : "Ryanair propose cet hiver un important programme de vols qui permet d’intensifier notre offre sur des destinations plébiscitées par nos passagers et de nouvelles destinations inédites comme Cracovie ou Birmingham. Dans ce contexte de reprise, la mise en place d’un avion Ryanair basé supplémentaire, réaffirme l’ancrage toulousain de la compagnie."





