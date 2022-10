Safran signe un contrat avec Spring Airlines

Article publié le 13 octobre 2022 par David Dagouret

Ce contrat de service NacelleLifeTM porte sur la flotte des Airbus A320neo.

Safran Nacelles a été sélectionné par la compagnie aérienne Spring Airlines pour le support des nacelles de leurs Airbus A320neo équipés de moteurs LEAP-1A de CFM International. Spring Airlines a accès à un stock partagé de grands composants de nacelles A320neo (entrées d’air, capots de soufflante, inverseurs de poussée et systèmes d’échappement). La compagnie aérienne chinoise bénéficie aussi de solutions de maintenance, réparation et révision - Maintenance, Repair and Overhaul – MRO- garanties OEM dans la nouvelle station de réparation de Safran Nacelles à Suzhou en Chine.



Alain Berger, Directeur du Support et Services de Safran Nacelles a déclaré : "Nous sommes heureux de devenir un partenaire de Spring Airlines. Safran Nacelles est pleinement engagé pour soutenir la flotte grandissante du marché chinois avec des systèmes de nacelles performants et des solutions de service flexibles."





