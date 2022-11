Air Transat dévoile son programme de vols été 2023

Article publié le 27 novembre 2022 par David Dagouret

La compagnie canadienne proposera jusqu’à 54 vols par semaine au départ de la France vers le Canada.

Air Transat a présenté son programme estival 2023 qui exploitera au plus fort de la saison 54 vols par semaine au départ de la France vers le Canada, soit, 10 vols supplémentaires par rapport à l’été 2022. En parallèle, elle augmente aussi son nombre de vols au départ du Canada vers les États-Unis et renforce son programme de vols domestiques.

Les vols seront proposés comme suit :

Au départ de Bâle-Mulhouse, deux vols par semaine vers Montréal,

Au départ de Bordeaux, cinq vols par semaine vers Montréal,

Au départ de Lyon, cinq vols par semaine vers Montréal,

Au départ de Marseille, six vols par semaine vers Montréal,

Au départ de Nantes, quatre vols par semaine vers Montréal,

Au départ de Nice, trois vols par semaine vers Montréal,

Au départ de Paris, quatorze vols par semaine vers Montréal, trois vers Québec et sept vers Toronto,

Au départ de Toulouse, cinq vols par semaine vers Montréal.

Au départ de Montréal, Air Transat proposera au total 15 vols directs par semaine vers les États-Unis (Fort Lauderdale, Orlando, Miami, Los Angeles et San Francisco).

Air Transat proposera encore l’été prochain de nombreux vols domestiques au départ de Montréal et Toronto. Les passagers en provenance de la France pourront ainsi profiter de correspondances au départ de Montréal vers les villes de Québec, Toronto, Calgary ou encore Vancouver.

Les vols domestiques au plus fort de la saison seront comme suit :

Montréal - Calgary à raison de sept vols par semaine,

Montréal - Québec à raison de trois vols par semaine,

Montréal - Toronto à raison de dix vols par semaine,

Montréal - Vancouver à raison de sept vols par semaine.

Cyril Cousin, Directeur France & Benelux de la compagnie a déclaré : "L’été 2022 a dépassé nos espérances avec une reprise de la demande plus forte que ce que nous avions osé espérer. Notre programme de vols pour l’été 2023 permettra donc de mieux répondre aux besoins des voyageurs quelle que soit la destination ou la nature de leurs déplacements. L’utilisation plus efficiente de nos appareils nous permet d’augmenter nos fréquences au départ de plusieurs villes de province et de retrouver une capacité presque similaire à celle que nous avions avant la pandémie, voire de la dépasser sur certaines routes."





