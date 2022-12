Croatia Airlines commande des Airbus A220

Article publié le 30 novembre 2022 par David Dagouret

La compagnie croate prévoit également de louer neuf A220 supplémentaires.

Croatia Airlines, le transporteur national croate basé à Zagreb, a signé une commande ferme pour six avions A220-300. Croatia Airlines prévoit de louer neuf A220 supplémentaires, portant son engagement total pour ce type d'appareil à quinze.

Airbus et Croatia airlines entretiennent un partenariat de longue date qui a débuté il y a 25 ans, lorsque la compagnie a commencé à exploiter des avions Airbus. Aujourd'hui, la compagnie aérienne croate exploite une flotte de sept Airbus monocouloirs (cinq A319 et deux A320).

Jasmin Bajić, PDG et président du conseil d'administration de Croatia Airlines a déclaré : "La signature aujourd'hui d'un contrat pour l'achat d'avions Airbus de pointe est un moment très spécial pour nous tous chez Croatia Airlines. Il marque le début d'une nouvelle période pour l’aviation, une nouvelle période dans la vie de Croatia Airlines, une nouvelle période pour nos passagers, et une nouvelle période pour le tourisme et l'économie de la Croatie dans son ensemble."

Christian Scherer, directeur commercial et des activités internationales d’Airbus a déclaré : "Nous sommes très heureux d'accueillir Croatia Airlines dans la famille des clients A220. Cet avion est parfaitement adapté aux besoins de la Croatie, offrant une flexibilité et une efficacité opérationnelle qui permettront à la compagnie de réaliser ses ambitions en matière de connectivité régionale et internationale, sans compromis sur le confort des passagers ou le coût par siège."





Sur le même sujet