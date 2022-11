easyJet a inauguré deux nouvelles liaisons depuis Marseille

Article publié le 23 novembre 2022 par David Dagouret

La compagnie orange a inauguré sa liaison Marseille-Lisbonne et Marseille-Bâle-Mulhouse.

easyJet renforce son offre pour la saison hivernale et a inauguré deux nouvelles liaisons reliant Marseille à Lisbonne et Bâle-Mulhouse. Le premier vol entre Marseille et Lisbonne a eu lieu le 05 novembre dernier. Celui entre Marseille et Bâle-Mulhouse a été lancé le 30 octobre dernier.

Cinq vols sont programmés par semaine entre Marseille et Lisbonne, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et samedis jusqu’au 25 mars 2023.

Deux vols sont programmés par semaine, les lundis et vendredis, jusqu’au 24 mars 2023.

