Embraer E190-E2 obtient la certification de type en Chine

Article publié le 25 novembre 2022 par David Dagouret

L'Embraer E190-E2 a reçu son certificat de type par l'Administration de l'aviation civile de Chine (CAAC), marquant le début du programme E2 d'Embraer en Chine. La certification du E195-E2 d'Embraer devrait également intervenir sous peu.

Les dernières prévisions du marché d'Embraer ont révélé que 1445 nouveaux avions dans la catégorie jusqu'à 150 sièges seront livrés en Chine jusqu'en 2041.

Arjan Meijer, président et chef de la direction d'Embraer Commercial Aviation a déclaré : "La certification CAAC du E190-E2 est une excellente nouvelle pour Embraer et nos clients potentiels en Chine. La certification ouvre la voie à d'importantes opportunités commerciales E190-E2 en Chine - les données révèlent qu'un milliard de personnes vivant dans les villes chinoises de deuxième et troisième rangs n'ont jamais pris l'avion. Les E190-E2 et E195-E2, pouvant accueillir jusqu'à 114 et 146 passagers respectivement, offrent une capacité complémentaire aux avions chinois ARJ21 et C919."





