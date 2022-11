Ryanair présente son programme hivernal pour Marseille

Article publié le 27 novembre 2022 par David Dagouret

La compagnie low-cost proposera 5 nouvelles destinations.

Ryanair a lancé le 18 novembre dernier son programme d'hiver à Marseille, avec 50 liaisons dont 5 nouvelles liaisons hivernales vers les villes de La Rochelle, Madère, Saint-Jacques-de-Compostelle, Shannon et Venise. Avec 5 avions basés, dont 2 Boeing "Gamechanger", Ryanair améliore la connectivité de la région Provence et soutient 150 emplois directs dans l'aviation et plus de 2700 emplois indirects dans la région locale.

Dara Brady, Directeur Marketing de Ryanair, a déclaré : "En tant que compagnie aérienne la plus importante et la plus fiable d'Europe, Ryanair est ravie d'annoncer une nouvelle croissance de sa base Marseillaise cet hiver, avec 5 avions basés et 5 nouvelles destinations européennes passionnantes telles que La Rochelle, Madère, Saint-Jacques-de-Compostelle, Shannon et Venise. Notre plus grand programme hivernal Marseillais offrira plus de 340 vols hebdomadaires sur 50 lignes pour l'hiver 2022, permettant ainsi à nos clients/visiteurs de Marseille de réserver leur escapade hivernale aux tarifs les plus bas possibles."

Julien Boullay, Directeur Commercial et Marketing de l'aéroport Marseille Provence a déclaré : "Ryanair contribue à faire rayonner Marseille et la Provence à l’échelle internationale en proposant une offre diversifiée vers 18 pays et ce, même pendant l’hiver. Un programme de moins en moins marqué par les saisons qui renforce l’aéroport Marseille Provence dans son rôle de porte d’entrée principale de son territoire."

