Ryanair propose des sièges supplémentaires pour le prochain tournois des six nations

Article publié le 29 novembre 2022 par David Dagouret

Les vols supplémentaires seront proposés entre le 10 et le 27 février 2023.

Ryanair a annoncé le 21 novembre dernier qu'elle allait proposer plus de 10 000 sièges supplémentaires pour les fans de rugby qui voyageront pour soutenir leur équipe locale lors des Six Nations au printemps prochain.

La compagnie low-cost proposera notamment des vols suivants depuis la France :

10 – 12 Fev Carcassonne – Dublin

10 – 12 Fev Toulouse – Dublin

10 – 12 Fev Marseille – Dublin

25 – 27 Fev Paris Beauvais – Edimbourg

Dara Brady, directeur marketing de Ryanair, a déclaré : "Rien ne vaut l'ambiance des jours de match, c'est pourquoi nous ajoutons 10 000 sièges supplémentaires pour que davantage de fans puissent assister en personne aux matches des Six Nations en février et mars prochains, notamment à Cardiff, Dublin, Rome et Édimbourg."





