Un Beluga XL s'embourbe à l'aéroport d'Albert

Article publié le 20 novembre 2022 par David Dagouret

L'appareil faisait demi-tour en bout de piste, son train avant et arrière droit se sont embourbés dans l'herbe.

Nous avons appris par le journal "Le Courrier Picard" qu'un Airbus Beluga XL, immatriculé F-GXLN, s'est embourbé à l'aéroport d'Albert-Picardie ce vendredi 18 novembre. L'appareil venait d'atterrir en provenance de Saint Nazaire sur la piste 27 et alors qu'il se trouvait en bout de piste pour faire demi-tour, son train principal et l'arrière droit sont sortis de la piste et se sont embourbés dans l'herbe.

L'appareil roulait à très faible vitesse. Il n'y a pas eu de blessé.

