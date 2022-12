easyJet annonce deux nouvelles lignes depuis Paris-Beauvais

Article publié le 7 décembre 2022 par David Dagouret

La compagnie lancera une liaison vers Nice et une autre vers Malpensa.

Après avoir ouvert une vingtaine de lignes en France en 2022, easyJet propose dès aujourd’hui à la vente deux nouvelles liaisons depuis Paris-Beauvais. Ainsi la compagnie orange proposera une liaison entre Paris-Beauvais et Nice à raison de deux vols par semaine (lundi et vendredi) à partir du 7 avril 2023 puis quatre vols par semaine en période estivale (lundi, jeudi, vendredi et dimanche). La seconde ligne sera lancée dès le 27 mars 2023 entre Paris-Beauvais et Milan Malpensa à raison de quatre vols par semaine (lundi, jeudi, vendredi et dimanche).

M. Edo FRIART, Directeur commercial d'aéroport de Paris-Beauvais a déclaré : "C’est une nouvelle qui ravira les habitants de notre zone de chalandise, Hauts-de-France, Ile de France et Normandie. Nice est une des destinations les plus demandées et Milan-Malpensa permet le renforcement de nos liens déjà forts avec le nord-ouest de l’Italie et un des principaux aéroports européens. easyJet développe donc déjà ses activités sur notre tarmac et nous sommes fiers qu’elle rejoigne nos principaux partenaires, signe que la plateforme beauvaisienne est dans une dynamique très favorable."





