Ryanair annonce de nouvelles liaisons françaises vers les Canaries

Article publié le 2 décembre 2022 par David Dagouret

A partir d'avril 2023, la compagnie low-cost lancera une liaison Bordeaux-Tenerife et une Beauvais Lanzarote.

Ryanair a annoncé le 25 novembre dernier l'ouverture de deux nouvelles lignes au départ de la France vers les îles Canaries pour l'été 2023 - Bordeaux vers Tenerife - deux vols hebdomadaires - et Beauvais vers Lanzarote - un vol hebdomadaire - à partir d'avril 23.

Dara Brady de Ryanair a déclaré : "Avec Pâques et l'été 2023 qui approchent à grands pas, nous sommes ravis d'apporter encore plus de choix et de valeur à nos clients français avec l'ajout de ces 2 nouvelles lignes à notre programme estival, offrant à nos clients français encore plus de destinations européennes incroyables parmi lesquelles choisir pour planifier leurs vacances d'été tant attendues. Pour marquer cette bonne nouvelle, nous avons lancé une vente de places limitée dans le temps pour les clients les plus matinaux qui cherchent à faire une bonne affaire sur leurs vacances d'été 23, avec des tarifs à partir de seulement 29,99 €, disponibles dès maintenant sur Ryanair.com."





