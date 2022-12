Ryanair lance une liaison entre Carcassonne et Bournemouth

Article publié le 24 décembre 2022 par David Dagouret

Cette nouvelle ligne sera opérée deux fois par semaine à partir de mai 2023.

Ryanair a annoncé le 09 décembre dernier, le lancement d'une nouvelle ligne entre Carcassonne et Bournemouth dans le cadre de son programme " Été 2023 ", avec deux vols hebdomadaires à partir de mai 2023.

Dara Brady de Ryanair a déclaré : "Avec Pâques et l'été 2023 qui approchent à grands pas, nous sommes ravis d'apporter encore plus de choix et de valeur à nos clients français avec l'ajout de cette nouvelle ligne vers Bournemouth dans le cadre de notre programme d'été 2023, offrant à nos clients de Carcassonne encore plus de choix pour planifier leurs vacances d'été tant attendues."

