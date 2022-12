Ryanair lance une liaison entre La Rochelle et Cork

Article publié le 24 décembre 2022 par David Dagouret

Cette nouvelle ligne sera lancée dès juin 2023.

Ryanair annoncé le 16 décembre dernier, le lancement d'une nouvelle ligne entre La Rochelle et Cork dans le cadre de son programme estival 2023, avec deux vols hebdomadaires à partir de juin 2023.

Dara Brady de Ryanair a déclaré : "Avec Pâques et l'été 2023 qui approchent à grands pas, nous sommes ravis d'apporter encore plus de choix et de valeur à nos clients français avec l'ajout de cette nouvelle ligne vers Cork dans le cadre de notre programme estival 2023, offrant ainsi à nos clients de La Rochelle encore plus de choix pour planifier leurs vacances d'été tant attendues."





