Delta relance la ligne Nice-Atlanta

Article publié le 19 janvier 2023 par David Dagouret

La compagnie aérienne américaine ajoute une deuxième liaison entre la Côte d'Azur et les États-Unis.

Delta Air Lines reprend sa desserte quotidienne sans escale de Nice à Atlanta, à compter du 13 mai 2023, augmentant l'offre de la compagnie aérienne du sud de la France vers les États-Unis à plus de 3 300 sièges hebdomadaires pendant la haute saison. La liaison Nice-Atlanta de Delta viendra compléter le vol saisonnier quotidien existant de la compagnie aérienne vers New York-JFK.

Le vol sera opéré à bord d'un Boeing 767 de 238 sièges.

Fréquences et horaires des vols directs entre Nice et Atlanta (à compter du 13 mai 2023) :

DL25 départ de Nice à 11h00, arrivée à 15h25

DL24 départ d'Atlanta à 21h00, arrivée à 12h20 (J+1)

Nicolas Ferri, vice-président de Delta, Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde : "Nous sommes ravis de contribuer à répondre à la demande entre le sud de la France et les États-Unis en ajoutant un vol quotidien vers Atlanta, en complément de notre vol Nice-New York-JFK qui est l'une de nos routes saisonnières les plus plébiscitées. Atlanta offre des options de voyage inégalées pour les clients souhaitant faire des affaires, retrouver des familles et des amis ou explorer plus de 200 destinations à travers les États-Unis et au-delà tandis que les deux vols (Atlanta et New York-JFK) offriront un accès plus facile aux Américains souhaitant visiter la France, contribuant ainsi à la l’économie grâce à l’augmentation des revenus du tourisme."

Franck Goldnadel, président du directoire des Aéroports de la Côte d’Azur a déclaré : "Nous sommes très reconnaissants à Delta de la confiance qu’elle place dans l’attractivité de notre territoire et dans la performance de notre aéroport. Cette nouvelle route vers les Etats-Unis, vers une ville majeure, siège de grandes entreprises, métropole économique du sud-est étatsuniens et puissant hub de la compagnie aérienne, renforce notre connectivité avec le monde entier qui est au cœur de notre mission de service pour la Côte d’Azur."





