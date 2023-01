SkyUp Airlines effectue des vols humanitaires pour l'Ukraine

Article publié le 4 janvier 2023 par David Dagouret

Parmi les passagers se trouvaient des médecins de combat et des citoyens contraints de quitter le pays en raison des hostilités.

SkyUp Airlines, compagnie aérienne ukrainienne, a annoncé avoir effectué des vols humanitaires fin décembre. Ces vols ont été mandatés par des organisations et fondations caritatives. Parmi les passagers se trouvaient des médecins de combat et des citoyens contraints de quitter le pays en raison des hostilités.

En collaboration avec la fondation "Kharkiv with you", la compagnie ukrainienne a transporté 100 médecins de Chisinau (Moldavie)à Stockholm (Suède). La compagnie aérienne a effectué ce vol dans un avion aux couleurs de UNITED24. UNITED24 a été lancé par le Président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, comme la principale initiative pour les collectes et dons de charité en faveur de l'Ukraine.

SkyUp Airlines a également transporté 96 ukrainiens qui ont contraints de demander l'asile à l'étranger en raison de la guerre dans leur pays natal. Ces 96 personnes ont été transportés vers Lisbonne au Portugal. Le vol a été commandé par l'Association des "Ukrainian Refugees UAP".

De retour de la capitale portugaise, l'appareil de SkyUp Airlines était chargé de générateurs électriques, de médicaments et d'autres articles essentiels. Le vol est arrivé à Chisinau (Moldavie), et toutes les choses ont ensuite été transportées en Ukraine.

Le responsable de SkyUp a déclaré : "La compagnie aérienne SkyUp continuera à assurer des vols qui renforcent l'Ukraine, aident à sauver la vie des citoyens et rapprochent notre victoire commune."