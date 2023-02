Emirates effectue son premier vol d’essai utilisant 100% de carburant d’aviation durable

Article publié le 3 février 2023 par David Dagouret

Il s'agit du premier vol de démonstration au Moyen-Orient et en Afrique du Nord alimenté à 100 % par du SAF dans l'un des deux moteurs du Boeing 777.

Emirates a effectué son premier vol test d'un Boeing 777-300ER, alimenté avec 100 % de carburant d’aviation durable (SAF pour Sustainable Aviation Fuel) pour l’un de ses moteurs. Le vol inaugural a décollé de l'aéroport international de Dubaï (DXB), commandé par les capitaines Fali Vajifdar et Khalid Nasser Akram et a survolé pendant plus d'une heure la côte littorale de Dubaï. L'équipage était accompagné d'Adel Al Redha, Directeur Général des opérations d'Emirates, et du capitaine Hassan Hammadi, Vice-président principal de la division opérations de vol d'Emirates.

Ce vol, le premier au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, vient renforcer la démarche de réduction des émissions de CO2 du carburant, à l’heure où l'industrie cherche à intensifier son recours au SAF. Il permet également d'affiner le cahier des charges des futurs vols d’essai en SAF et de soutenir les futures certifications. Actuellement, l'utilisation du SAF est approuvée pour tous les appareils, mais seulement dans des mélanges allant jusqu'à 50 % avec du kérosène conventionnel.

Emirates a travaillé avec ses partenaires GE Aerospace, Boeing, Honeywell, Neste et Virent pour obtenir et développer un mélange de SAF qui reproduit fidèlement les propriétés du kérosène classique. Pour chaque rapport de mélange, une série de mesures des propriétés chimiques et physiques du carburant ont été effectuées.

Adel Al Redha, chief operating officer d'Emirates Airline a déclaré : "Ce vol est un moment important pour Emirates et une étape cruciale pour notre industrie alors que nous travaillons collectivement pour relever l'un de nos plus grands défis - la réduction de notre empreinte carbone. Le chemin a été long pour voir enfin décoller ce vol 100% SAF. Emirates est la première compagnie aérienne au monde à exploiter un Boeing 777 équipé d'un moteur GE 100 % SAF. De telles initiatives contribuent de manière décisive aux connaissances de l'industrie sur les SAF et fournissent des données permettant de démontrer l'utilisation de mélanges plus élevés de SAF pour les futures réglementations. Nous espérons que des vols de démonstration historiques comme celui-ci, aideront à développer la chaîne d'approvisionnement en SAF, plus disponible et accessible à travers le monde, et surtout, plus abordable pour être adoptée de manière plus large par l'industrie à l'avenir."

Omar Arekat, vice-président sales and marketing au Moyen-Orient pour The Boeing Company a déclaré : "Boeing félicite Emirates pour la réussite de ses essais en vol avec du carburant d’aviation durable (SAF). Le SAF jouera un rôle essentiel dans l'engagement de l'industrie aéronautique à atteindre le zéro émission nette d'ici 2050, nécessitant une forte collaboration du secteur industriel. Nous avons été fiers de nous associer à Emirates pour ces tests et nous sommes impatients de continuer à travailler avec nos partenaires pour permettre l'utilisation généralisée du SAF dans le monde entier."





