L’U.S. Air Force confie à Boeing le développement de deux variantes de l’avion de détection et commandement aéroportés E-7

Article publié le 6 mars 2023 par David Dagouret

L’E-7 assurera à l’US Air Force une connaissance critique multi-domaines sur 360 degrés, ainsi que des capacités de gestion de combat avancées (ABMS).

Boeing va entamer le développement de deux nouvelles variantes américaines de l’avion de guet aérien avancé et de commandement E-7 (AEW&C — Airborne Early Warning & Control) dans le cadre d’une action contractuelle non définie (UCA — Undefinitized Contract Action) d’une valeur de 1,2 milliard de dollars.

L’E7 fournit une plateforme de commandement et de contrôle entièrement intégrée, flexible et éprouvée au combat qui assure une connaissance de la situation multi-domaines dans les environnements opérationnels les plus difficiles. Son architecture en systèmes ouverts et sa conception logicielle agile permettent aux capacités de l’avion d’évoluer en vue de conserver une longueur d’avance sur les menaces futures.

L’E-7 peut suivre simultanément plusieurs menaces aériennes et maritimes avec une couverture à 360 degrés grâce au capteur MESA (Multi-role Electronically Scanned Array). Ce capteur multi-rôles fournit au combattant une connaissance critique des domaines afin de détecter et d’identifier les cibles ennemies sur d’importantes distances, et s’adapte dynamiquement aux situations tactiques émergentes.

Parmi les autres exploitants de l’E-7 figurent la force aérienne royale australienne (Royal Australian Air Force), la force aérienne de la République de Corée (Republic of Korea Air Force), la force aérienne de Turquie (Turkish Air Force) et l’armée de l’Air britannique (Royal Air Force).

