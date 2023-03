Lufthansa commande des Airbus A350 supplémentaires

Article publié le 7 mars 2023 par David Dagouret

La compagnie allemande a commandé dix A350-1000 et cinq A350-900.

Lufthansa Group a signé avec Airbus un accord portant sur l’acquisition de dix Airbus A350-1000 et cinq Airbus A350-900 supplémentaires. Outre le contrat portant sur l’acquisition de nouveaux appareils, Airbus et Lufthansa ont signé un protocole d’accord visant à renforcer leur coopération dans le domaine du développement durable et des technologies d’avenir. Les deux entreprises entendent notamment intensifier l’utilisation de carburants aéronautiques durables, continuer à optimiser les opérations grâce à une gestion des vols plus efficace et explorer l’emploi de l’hydrogène.



À travers cette dernière commande, Lufthansa renforce ses relations de longue date avec Airbus. Depuis l’A300 dans les années 1970, Lufthansa a exploité tous les appareils de la famille Airbus, de l’A220 à l’A380, en passant par la famille A320, l’A330/A340 et l’A350.



Christian Scherer, Chief Commercial Officer et Head of International d'Airbus a déclaré : "Nous sommes ravis de voir Lufthansa porter ses commandes d’A350 à un total de 60 appareils, rejoignant ainsi le nombre croissant de clients de l’A350-1000 dans le monde. Avec la reprise des vols internationaux, les tensions économiques et la pression en matière de développement durable se font de plus en plus sentir. Par conséquent, les avantages considérables de l’A350, qui est le seul appareil de conception épurée et donc la solution la plus efficace, sont de plus en plus palpables. En intégrant la plus grande version de l'A350 à sa flotte, Lufthansa bénéficiera de l’esprit de famille des avions Airbus, qui offre une flexibilité opérationnelle inégalée et d’importants avantages économiques."





Sur le même sujet