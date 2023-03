Satys ouvre une nouvelle salle de peinture à Toulouse

Article publié le 24 mars 2023 par David Dagouret

Le groupe Satys Aerospace a inauguré à Blagnac, sa sixième salle de peinture d’avions.

Satys Aerospace complète son dispositif industriel avec la mise en service sur son site de Blagnac près de Toulouse de sa 6ème salle de peinture. Le budget de cet investissement s’élève à onze millions d’euros. D’une superficie de deux mille mètres carrés et d’une hauteur totale de dix-huit mètres, la «LS 06 » permettra de peindre jusqu’à cinquante avions par an en 3x8 sept jours sur sept. Elle accueillera principalement des ATR, avions de transport régional turbopropulseurs de 48 et 78 places assemblés sur le site toulousain d’Airbus à Saint-Martin-du-Touch. Satys pourra également prendre en charge des Airbus A319 et A320 dans cette unité.

La nouvelle salle a permis l’embauche d’une vingtaine de personnes dont Satys a assuré la formation.

Grégory Mayeur, le directeur général de Satys Aerospace a déclaré : "Premier partenaire d’Airbus pour la peinture des monocouloirs, Satys pourra également prendre en charge les A 319 et A 320 dans cette unité. Dans le cadre du partenariat signé en décembre 2022 entre la Région Occitanie via l’Agence régionale Energie et Climat et Christophe Cador, président de Satys, notre groupe s’attache à réduire son empreinte carbone de -20% dans les 3 ans sur l’ensemble de ses sites, en France et à l’international. Sur le plan énergétique, les solutions que nous avons retenues pour la «LS 06 » permettent de générer de substantielles économies."





