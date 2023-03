Article publié le 1 mars 2023 par David Dagouret

La compagnie aérienne propose 250 postes d’agents de bord pour ses bases françaises.

La compagnie aérienne, Volotea, annonce le lancement d’une campagne de recrutements. Elle propose 250 postes d’agents de bord disponibles dans plusieurs de ses bases françaises (Nantes, Marseille, Lille, Toulouse). Un plan massif de recrutements qui vise à renforcer les effectifs de Volotea en France

Les prérequis pour pouvoir postuler :

Être âgé(e) de plus de 18 ans.

Avoir une bonne maîtrise de l'anglais (oral et écrit). L'une des langues suivantes sera un atout supplémentaire : Français, italien, espagnol, allemand, algérien ou grec.

Être titulaire d'un passeport européen valide ou d'un permis de travail.

Être en bonne santé et pouvoir passer une évaluation médicale de l'AESA.

Avoir d'excellentes capacités de communication et être orienté vers le service à la clientèle.

Avoir une taille comprise entre 157 cm et 190 cm, sans chaussures.

Habiter à moins de 60 minutes de l'aéroport pour lequel vous postulez.

Les candidats peuvent s'inscrire aux offres via le lien suivant : https://volotea.teamtailor.com/jobs/2292050-cabin-crew-senior-cabin-crew

Selene Bongiovanni, directrice des équipages de Volotea, a déclaré : "Les membres du personnel de cabine représentent une partie importante de l'expérience des passagers et définissent l'ADN de la compagnie, car ils sont responsables de la sécurité et du confort à bord. Volotea offre la possibilité de travailler dans un environnement multiculturel où vous pouvez pratiquer des langues, voyager avec des avantages et où il est possible de développer une carrière dans une compagnie aérienne solide et en pleine croissance".





