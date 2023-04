2e édition du Rallye Toulouse - Tarfaya

Article publié le 26 avril 2023 par David Dagouret

Le Rallye Toulouse Tarfaya/Cap Juby lance sa deuxième édition du 18 au 27 mai 2023, sur les traces du Petit Prince dont nous célébrons cette année les 80 ans de la première parution mondiale.

Organisé par l'association Air Aventures, le Rallye Toulouse Tarfaya/Cap Juby lance sa deuxième édition du 18 au 27 mai 2023, sur les traces du Petit Prince dont nous célébrons cette année les 80 ans de la première parution mondiale.



Avec le soutien de la Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse (FASEJ), une quinzaine d’équipages s’envoleront au départ de l’aérodrome de Toulouse-Lasbordes le 18 mai 2023 et lui rendront hommage.



Durant 10 jours, les équipages traverseront la France, l’Espagne et le Maroc. Le Rallye comptera cette année la présence d’Olivier d’Agay, petit-neveu de l'auteur du Petit Prince, qui deviendra pour l'occasion chef d'aéroplace de l'escale de Tarfaya/Cap Juby comme l'était Antoine de Saint Exupéry entre 1927 et 1929.



Il sera accompagné de Bertrand Piccard explorateur et environnementaliste suisse, parrain de la FASEJ, qui a codéveloppé et copiloté l'avion solaire Solar Impulse, avec lequel il a réalisé un tour du monde, de Dorine Bourneton, aviatrice, marraine de la FASEJ, première femme au monde handicapée et pilote de voltige aérienne. Elle a déjà posé ses roues à Tarfaya 5 fois avec le Rallye Toulouse Saint-Louis, de 1995 à 1999. Jean-Marc Probst, plus grand collectionneur au monde de livres Le Petit Prince, et qui finance avec sa Fondation de nouvelles traductions.