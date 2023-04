easyJet inaugure deux nouvelles liaisons à l'aéroport de Beauvais

Article publié le 12 avril 2023 par David Dagouret

La compagnie orange a lancé deux nouvelles lignes depuis l'aéroport de Paris-Beauvais à destination de Nice et Milan.

Le 1er novembre, easyJet faisait atterrir son premier avion sur le tarmac beauvaisien, marquant le début des vols pour Lisbonne, à raison de 3 vols par semaine (mardi, jeudi et samedi).

easyJet a inauguré deux nouvelles destinations au départ de Paris-Beauvais :

• Nice, à raison de 2 vols par semaine (lundi ; vendredi ou jeudi et dimanche en période estivale)

• Milan-Malpensa, jusqu’à 4 vols par semaine (lundi, jeudi, vendredi, dimanche).



Edo FRIART, Directeur Commercial et Membre du Directoire de la SAGEB, a déclaré : "easyJet est maintenant le troisième opérateur de la plateforme. La compagnie accentue ses activités avec l’inauguration de deux nouvelles destinations, dont Nice, la ligne la plus attendue par les habitants à l’échelle locale. Nous sommes heureux qu’easyJet, une des compagnies aériennes les plus importantes en Europe, se développe au départ de l’aéroport, une marque de confiance soulignant le dynamisme et le rayonnement de notre infrastructure et de notre territoire."



Reginald OTTEN, Directeur adjoint easyJet pour la France, a déclaré : "Avec Paris-Beauvais, easyJet dessert 23 aéroports en France et reste fidèle à sa stratégie de développer une offre domestique pertinente sur les axes demandés et où il n’existe pas d’alternative de trajets directs à la fois rapides et abordables via les transports terrestres. Nous sommes heureux d’inaugurer cette ligne qui permettra de relier les Hauts-de-France et la Normandie (Eure, Seine maritime), une région sous-desservie en termes de trafic aérien, à cette destination domestique incontournable qu’est Nice en opérant nos vols sur une flotte Airbus moderne, avec un service de qualité à bord."





