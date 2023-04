L'OTAN commande un Airbus A330 MRTT supplémentaire

Article publié le 1 avril 2023 par David Dagouret

Cet appareil devrait être livré dès la fin 2026.

L'agence de soutien et d'approvisionnement (NSPA) de l'OTAN a annoncé la commande d'un Airbus A330 MRTT supplémentaire, portant ainsi la flotte de MRTT à 10 appareils. Cette annonce fait suite à la décision de la Belgique d'augmenter son nombre d'heures dans le programme avec 1 100 heures de vol supplémentaires par an.

La flotte multinationale de transport pétrolier multirôle (MMF) fournit des capacités de transport stratégique, de ravitaillement en vol et d'évacuation médicale à ses six pays participants : la Belgique, la République tchèque, l'Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Norvège.

Ces Nations ont signé le Memorandum of Understanding qui leur permet de partager les coûts au prorata de l'engagement national d'heures de vol par an.

Deux des ravitailleurs non encore livrés devraient entrer en service en 2024, tandis que ce nouvel avion arrivera fin 2026. Les MRTT de MMF opèrent depuis la base d'opérations principale (MOB) de MMU à Eindhoven (Pays-Bas) et le Forward Operating Base Base (FOB) à Cologne (Allemagne).

