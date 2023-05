Emirates SkyCargo va doubler sa capacité de fret au cours de la prochaine décennie

Article publié le 18 mai 2023 par David Dagouret

Emirates renforce sa flotte avec deux nouvelles locations de Boeing 747-F.

Emirates SkyCargo a ajouté deux Boeing 747-400F à sa flotte d’avion tout cargo. La division cargo d'Emirates, intégrera quinze autres avions cargos à sa flotte ainsi qu'une augmentation de la capacité en soute des nouveaux avions de passagers livrés à partir de l'été 2024 grâce aux Airbus A350 ainsi qu’aux 777-X l'année suivante.

Au cours de la prochaine décennie, Emirates SkyCargo prévoit de doubler sa capacité de stockage et d'ajouter plus de vingt nouvelles destinations à son réseau tout cargo et d'offrir encore plus de flexibilité et de services à ses clients avec une flotte de plus de 300 avions gros porteurs comprenant : des 777, des 777-F, des 747-F, des A350 et des A380.

Sécurisés sur la base d'un contrat de location de long terme avec équipage, les deux Boeing 747-F complètent la flotte existante de onze Boeing 777 cargo d'Emirates SkyCargo et sont actuellement déployés à Chicago trois fois par semaine et à Hong Kong neuf fois par semaine.

Nabil Sultan, vice-président principal de la division Emirates SkyCargo, a déclaré : "Alors que la volatilité actuelle du marché pourrait en dissuader d’autres, Emirates SkyCargo poursuit ses plans à pleine vitesse. Les projections à moyen et long terme pour le transport aérien de marchandises à l’échelle mondiale montrent une trajectoire ascendante de 3 à 5 %. Ajoutez à cela la stratégie de Dubaï visant à doubler son commerce extérieur, où la logistique multimodale jouera un rôle important, ainsi que l'activité économique dans les marchés du Golfe, d'Asie et d'Afrique, l'opportunité pour Emirates SkyCargo est claire. Les deux nouveaux 747-F nous donneront une capacité immédiate, tandis que nous attendons la livraison de cinq nouveaux 777F en 2024 et 2025, ainsi que de dix 777-300ER qui sortiront de notre programme de conversion au cours des cinq prochaines années. Nous pensons même que ces avions supplémentaires ne seront pas suffisants. D'ici là, nous aurons mis en place les installations de maintenance, de réparation et de révision pour accélérer et développer efficacement notre programme de conversion de cargos si nécessaire. Les nouveaux avions nous permettent d'étendre notre réseau de fret et d'amplifier la connectivité avec le réseau principal d'Emirates. La nouvelle composition de la flotte nous donne également plus de flexibilité afin de mieux servir nos différents clients. Emirates SkyCargo investit également dans le développement de nouveaux produits, ainsi que dans l'accélération de la numérisation et l'innovation technologique. Notre ambition est de prendre la tête du marché dans la fourniture de solutions spécialisées qui sont rapides, fiables, flexibles et efficaces. De nouvelles avancées passionnantes sont à venir. Restez à l'écoute."





