Ryanair annonce sa plus importante commande d'appareils Boeing

Article publié le 13 mai 2023 par David Dagouret

Cette commande ferme de 150 unités du Boeing 737-10 est assortie de 150 options.

Boeing et Ryanair ont annoncé le 09 mai dernier, la sélection par la première compagnie aérienne à bas coûts en Europe du plus grand modèle de la famille 737 MAX, à travers une commande comprenant jusqu’à 300 avions. L’accord d’achat, le plus important de l’histoire de Ryanair, porte sur une commande ferme de 150 avions 737-10 assortie de 150 exemplaires supplémentaires en option.

Ryanair a déployé une flotte croissante d’avions 737-8-200 pour accélérer sa reprise post-pandémique. Doté de 197 sièges, le 737-8-200 a permis à la compagnie de réduire sa consommation de carburant et ses émissions de plus de 20 % par rapport aux avions qu’il remplace. En commandant la variante 737-10 aux dimensions supérieures, Ryanair se dote d’avions de 228 sièges.

Cette nouvelle commande sera répertoriée sur le site Commandes et livraisons de Boeing dès qu’elle sera finalisée.

Dave Calhoun, Président-directeur général de Boeing a déclaré : "Le partenariat entre Boeing et Ryanair est l’un des plus productifs de l’histoire de l’aviation commerciale. Il permet en effet aux deux entreprises de mettre les voyages aériens à la portée de centaines de millions de personnes à un coût abordable. Près d’un quart de siècle après la signature de leur premier achat d’avions direct, cet accord historique renforce le partenariat qui unit nos deux entreprises. Nous nous engageons à répondre aux attentes de Ryanair et à aider la compagnie aérienne à remplir ses objectifs."

Michael O’Leary, président-directeur général du groupe Ryanair a déclaré : "Ryanair se félicite de signer cette commande record pouvant atteindre 300 avions MAX 10 avec son partenaire Boeing. Ces nouveaux appareils économes en carburant et qui embarquent des technologies plus écologiques conjuguent 21 % de sièges supplémentaires, une performance énergétique supérieure de 20 % et un niveau sonore inférieur de 50 % par rapport à nos actuels Boeing 737-NG. Nous prévoyons que la moitié des avions commandés remplaceront les anciens Boeing NG, tandis que les 150 appareils restants nous permettront de maîtriser notre croissance durable pour franchir le cap des 300 millions de passagers transportés par an d’ici 2034. Cette commande, qui vient s’ajouter aux Boeing 737-8-200 en cours de livraison, créera 10 000 nouveaux emplois hautement rémunérés au cours de la prochaine décennie. Ces emplois seront générés dans les principales économies européennes où Ryanair occupe actuellement la première ou la deuxième place sur le marché. Outre d’importantes opportunités de croissance des recettes et des parts de marché à travers l’Europe, nous prévoyons que ces nouveaux avions à la fois plus grands et plus efficients permettront de réaliser de nouveaux gains de coûts unitaires, lesquels bénéficieront aux passagers sous la forme d’une baisse des tarifs aériens. Les sièges supplémentaires, la consommation réduite de carburant et le prix plus compétitif des avions, couplés à un bilan financier solide, permettront à Ryanair de creuser l’écart de coûts avec les compagnies européennes concurrentes pendant de nombreuses années, faisant du Boeing MAX 10 l’avion idéal pour notre croissance, nos passagers, notre personnel et nos actionnaires."





