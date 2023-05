Ryanair signe un protocole d'accord avec Repsol pour l'approvisionnement en SAF

Article publié le 9 mai 2023 par David Dagouret

Cet accord porte sur l'approvisionnement de carburant durable dans les aéroports de Ryanair en Espagne et au Portugal.

Ryanair et le groupe énergétique mondial Repsol ont signé le 4 mai dernier un protocole d'accord pour promouvoir l'approvisionnement en carburant aviation durable (SAF) dans les aéroports de Ryanair en Espagne et au Portugal, faisant ainsi progresser la stratégie "Pathway to Net Zero" de la compagnie aérienne.

Bien que le SAF soit un élément clé de la décarbonisation de l'aviation, il ne représente qu'une petite fraction de l'utilisation actuelle de carburéacteur dans le monde. Cet accord avec Repsol permet à Ryanair d'avoir accès à 155 000 tonnes (52 millions de gallons) de SAF entre 2025 et 2030 (soit l'équivalent de plus de 28 000 vols de Dublin à Madrid), ce qui permettra d'économiser environ 490 000 tonnes d'émissions de CO2.

Ryanair s'est fixé l'objectif ambitieux d'utiliser 12,5 % de SAF d'ici à 2030 et de réduire à zéro les émissions nettes d'ici à 2050. Cet accord démontre l'engagement de Ryanair et de Repsol à travailler ensemble et à investir dans les carburants d'approvisionnement en SAF.

Eddie Wilson, PDG de Ryanair DAC a déclaré : "Le SAF joue un rôle clé dans la stratégie de Ryanair " Pathway to Net Zero " et dans notre objectif d'utiliser 12,5 % de SAF d'ici 2030. Pour y parvenir, il faut de multiples matières premières et méthodes de production, et nous sommes encouragés par le fait que Repsol envisage de multiples solutions. Cet accord permet à Ryanair de s'assurer un accès à environ 15 % de cet objectif ambitieux. Repsol est un partenaire clé de Ryanair en matière de développement durable, et nous sommes impatients de renforcer cette collaboration à mesure que notre groupe se développe pour transporter 225 millions de passagers par an d'ici à l'année fiscale 26."

Valero Marin, directeur général exécutif de Repsol, a déclaré : "Cet accord de collaboration avec Ryanair, la première compagnie aérienne européenne, renforce notre engagement dans le secteur de l'aviation et constitue une nouvelle étape dans l'engagement de Repsol en faveur des carburants renouvelables. Le secteur de l'aviation a besoin de solutions telles que les carburants SAF pour soutenir le processus de décarbonisation qu'il connaît actuellement. Cela consolide également notre position en tant qu'entreprise multi-énergie dont l'objectif est d'atteindre zéro émission nette d'ici 2050."





