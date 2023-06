AFI KLM E&M décroche un premier contrat A220 en Amérique

Article publié le 28 juin 2023 par David Dagouret

JetBlue sélectionne AFI KLM E&M pour le support de plus de 200 équipements sur sa flotte Airbus A220.

AFI KLM E&M et JetBlue ont signé un accord prévoyant le support complet de plus de 200 équipements sur la flotte A220 de la compagnie aérienne. JetBlue a commandé à Airbus 100 exemplaire de ce moyen-courrier, qui remplaceront à terme sa flotte d'Embraer 190 et contribueront à soutenir la structure actuelle de ses routes desservies en A320.



En collaboration avec JetBlue, AFI KLM E&M a développé et finalisé un programme, qui comprend des réparations, la fourniture d'un stock sur place (on-site stock, OSS) et l'accès à un pool de pièces A220. Barfield, la filiale nord-américaine d'AFI KLM E&M, gérera la prestation de ces services et fournira à JetBlue une assistance de très grande proximité.



Gregg Brown, Vice-Président en charge des opérations techniques chez JetBlue a déclaré : "les solutions fournies par AFI KLM E&M offrent un solide équilibre entre proximité, efficacité économique et fiabilité opérationnelle. Nous sommes très satisfaits du soutien que le groupe nous apporte actuellement et nous sommes convaincus qu'il en sera de même pour la flotte A220."



Pierre Teboul, Directeur commercial d'AFI KLM E&M, a déclaré : "Nous sommes honorés de la confiance que JetBlue accorde une nouvelle fois à nos équipes. La relation de longue date entre nos deux groupes passe à la vitesse supérieure puisque JetBlue devient la première compagnie aérienne du continent américain à bénéficier des solutions de support A220 d'AFI KLM E&M."





