Icelandair et Turkish Airlines signent un accord de partage de code

Article publié le 11 juin 2023 par David Dagouret

L'accord a été signé lors de l'assemblée générale annuelle de l'IATA qui s'est tenue à Istanbul le 4 juin.

Icelandair et Turkish Airlines ont signé un accord de partage de code. Les deux compagnies offriront à leurs clients des liaisons simplifiées et élargiront le nombre de destinations sur leur réseau respectif.

Les passagers d'Icelandair en Amérique du Nord et en Islande pourront ainsi effectuer une escale àIstanbul en direction de l'Est via le réseau de Turkish Airlines, et les passagers de Turkish Airlines dans le monde entier, notamment en Asie ou au Moyen-Orient, pourront effectuer une escale en l'Islande et au Canada en direction de l'ouest via le réseau d'Icelandair.

Bilal Ekşi, PDG de Turkish Airlines, a déclaré : "Nous sommes heureux de signer cet accord de partage de code avec Icelandair. Grâce à cet accord, nous allons améliorer les options de voyage proposées à nos passagers à travers nos réseaux. Nous sommes ravis que ce partenariat avec Icelandair bénéficie aux deux compagnies d'un point de vue commercial."

Bogi Nils Bogason, Président & CEO d’Icelandair a déclaré : "Nous sommes ravis de compter Turkish Airlines, la compagnie aérienne qui dessert le plus grand nombre de pays au monde, parmi nos partenaires. Notre stratégie consiste à nous associer à des compagnies aériennes qui mettent l'accent sur un service à la clientèle similaire au nôtre et qui offrent à nos clients des possibilités nouvelles et passionnantes. Grâce à ce nouvel accord, les réseaux des deux compagnies seront mieux connectés, ce qui augmentera considérablement le nombre de vols possibles pour nos clients".





