Qatar Airways rétablit sa liaison directe entre Tokyo Haneda et Doha

Article publié le 9 juin 2023 par David Dagouret

Depuis le 1er juin 2023, Qatar Airways relie les deux destinations en vol direct opéré par un Airbus A350-900.

Qatar Airways reprend sa liaison quotidienne entre l'aéroport international de Hamad à Doha et l'aéroport international de Tokyo - Haneda. Depuis le 1er juin 2023, Qatar Airways relie les deux destinations en vol direct opéré par un Airbus A350-900, équipé de 36 sièges Qsuite en classe affaires et de 247 sièges en classe économique.



En plus du service Doha-Narita, cette reprise augmentera la fréquence des vols à destination de l'agglomération de Tokyo au départ de Doha. Cette fréquence passera de sept à quatorze vols par semaine.

