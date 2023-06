Ryanair lance un nouve programme entre la France et l'Albanie

Article publié le 13 juin 2023 par David Dagouret

L'Albanie deviendra ainsi le 37e pays du réseau Ryanair.

Ryanair a annoncé le 8 juin dernier, 200 vols hebdomadaires et 17 nouvelles liaisons de/vers l'Albanie dans le cadre de son programme hivernal 2023, y compris la liaison Paris Beauvais pour les vacanciers français.



L'Albanie deviendra ainsi le 37e pays du réseau Ryanair, alors que la compagnie continue de se développer pour transporter 300 millions de passagers d'ici 2034. Avec sa récente commande record de 300 nouveaux B737 Max 10, Ryanair atteindra environ 800 appareils d'ici 2033.



Eddie Wilson, PDG de Ryanair, a déclaré : "En tant que plus grande compagnie aérienne d'Europe, nous sommes ravis d'annoncer 200 vols hebdomadaires de Ryanair au départ et à destination de l'Albanie à partir de l'hiver 2023. Ces 17 nouvelles liaisons initiales permettront un accès immédiat à des marchés touristiques clés tels que la Belgique, la République tchèque, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Pologne, la Roumanie, la Suède et le Royaume-Uni, tout en proposant des tarifs compétitifs et une connectivité accrue pour les citoyens Albanais qui souhaitent visiter leur pays ou leurs amis et leur famille à l'étranger.



Nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos partenaires de l'aéroport de Tirana pour lancer ces 17 nouvelles liaisons et nous espérons renforcer cette relation au fil du temps, car nous travaillons ensemble pour stimuler le tourisme entrant et la connectivité en Albanie. Ces liaisons permettront à des millions de visiteurs des grandes villes d'Europe de découvrir les merveilles de l'Albanie, des plages de sable blanc de la Riviera albanaise à l'architecture historique de Gjirokastër, site inscrit à l'Unesco, en passant par la vie nocturne animée de Tirana."



M. Musa Kastrati, premier vice-président du groupe Kastrati, a déclaré : "Au nom de l'aéroport international de Tirana, je tiens à exprimer ma sincère gratitude à Ryanair pour sa confiance remarquable dans le potentiel du marché albanais.



Nous nous félicitons de la décision de Ryanair d'exploiter des vols au départ et à destination de l'aéroport international de Tirana, offrant ainsi des options de transport aérien abordables et accessibles, ce qui profitera sans aucun doute aux voyageurs, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur du pays.



Je suis convaincu que, grâce au vaste réseau de Ryanair, l'aéroport international de Tirana contribuera au développement du choix des passagers, du tourisme et de l'économie albanaise. Nous nous réjouissons d'un partenariat fructueux avec Ryanair, car nous travaillons ensemble pour construire des voyages mémorables pour les passagers qui voyagent vers et depuis notre belle nation."





