Norse Atlantic Airways dévoile sa deuxième destination au départ de Paris-CDG

Article publié le 17 juillet 2023 par David Dagouret

A partir du 11 décembre 2023, la compagnie norvégienne lancera un vol direct entre Paris et Miami.

Norse Atlantic Airways a annoncé le lancement de sa deuxième destination au départ de Paris-CDG. Dès le 11 décembre prochain, la compagnie norvégienne lancera un vol direct cet hiver entre Paris CDG et Miami MIA à raison de 4 vols par semaine.

La compagnie low-cost long-courrier lance concomitamment 1 vol direct hebdomadaire entre Berlin et Miami à partir du 15 décembre 2023, opérant cette destination américaine cet hiver au départ de 4 capitales européennes. En effet, ces 2 nouvelles liaisons viennent s’ajouter aux 2 existantes depuis Londres et Oslo.

Bjorn Tore Larsen, Fondateur et PDG de Norse Atlantic Airways, a déclaré : "Miami est depuis longtemps reconnue comme une destination prisée pour le soleil d'hiver et nous sommes ravis de connecter encore plus de villes européennes – dont Paris – à cette destination dynamique. Grâce à Norse Atlantic Airways, il existe désormais des liaisons aériennes directes et abordables de Paris, Berlin, Londres et Oslo vers Miami tout au long de la saison hivernale, ce qui signifie que davantage de voyageurs pourront désormais découvrir ces destinations incroyables des deux côtés de l'Atlantique."