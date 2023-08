Le Groupe Cathay compte acquérir jusqu'à 31 nouveaux monocouloirs Airbus

Article publié le 18 août 2023 par David Dagouret

Le Groupe Cathay annonce aujourd'hui son intention d'acquérir jusqu'à 32 avions Airbus A321neo et A320neo. De cette manière, la compagnie poursuit ses investissements visant à étendre et moderniser sa flotte, tout en favorisant la connectivité des vols au sein de la plateforme aéroportuaire internationale de Hong Kong. Cette démarche portera les nouvelles livraisons d'aéronefs du Groupe à plus de 70 au total.

Ces avions devraient être livrés d'ici 2029 et s'ajouteront aux flottes de Cathay Pacific et de HK Express, desservant principalement des destinations sur le territoire chinois ainsi qu'ailleurs sur le continent Asiatique.

Ronald Lam, Directeur Général du Groupe Cathay, a déclaré : "Alors que nous nous efforçons de devenir l'une des plus grandes marques de service au monde, nous restons engagés à investir continuellement dans notre expérience client. Ces avions sont équipés des dernières améliorations technologiques qui offrent un voyage plus silencieux, plus confortable et plus économe en carburant."





