Ryanair lance une nouvelle liaison entre Beauvais et Copenhague

Article publié le 22 août 2023 par David Dagouret

Cette liaison sera lancée en hiver prochain, 4 fois par semaine.

Ryanair, a annoncé le lancement ce mardi 22 août d'une nouvelle liaison entre Beauvais et Copenhague. Cette nouvelle ligne sera lancée dans le cadre de son programme d'hiver 2023 et elle sera opérée à raison de quatre vols par semaine.

Dara Brady de Ryanair a déclaré : "Nous sommes ravis d'apporter encore plus de choix et de valeur à nos clients parisiens avec l'ajout de cette nouvelle liaison vers Copenhague à notre programme hivernal 2023, offrant à nos clients parisiens encore plus de choix pour planifier leurs escapades hivernales. Nous sommes impatients d'accueillir nos clients à bord de nos vols de/vers Copenhague cet hiver, Ryanair continuant à offrir plus de connectivité et des tarifs plus bas que n'importe quelle autre compagnie aérienne pour la France".





