Delta assurera cet été le plus grand programme transatlantique jamais réalisé

Article publié le 29 septembre 2023 par David Dagouret

La compagnie aérienne va lancer de nouvelles liaisons vers Naples et ajouter des vols vers l'Irlande, Zurich, Barcelone et plus encore Auckland desservie au départ de LAX toute l’année.

Après un été record outre-Atlantique, les clients de Delta peuvent s'attendre à davantage d'opportunités d'explorer des destinations prisées à travers le monde dès l'année prochaine. Depuis les différents hubs à travers les États-Unis, les voyageurs pourront découvrir la ville riche en histoire de Naples, le paysage luxuriant et verdoyant de Shannon en Irlande, l’environnement pittoresque de Zurich et bien d’autres destinations attractives.

AU DÉPART DE NEW YORK-JFK

Delta est le plus grand transporteur vers l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient depuis son hub de JFK et exploitera près de 260 vols hebdomadaires l'été prochain vers 18 pays et 29 destinations sur tout le continent.

Pour la première fois, Delta proposera un vol sans escale depuis JFK vers Naples - la porte d'entrée de la côte amalfitaine et de sites acclamés comme le mont Vésuve. Le nouveau service quotidien de Delta vers Naples, prévu à partir du 23 mai 2024, complète les vols existants de la compagnie aérienne vers Milan, Venise et Rome.

Delta reviendra également à Shannon en Irlande, depuis JFK à partir du 23 mai 2024. Exploité pour la dernière fois en 2019, ce vol direct rejoint les vols existants de Delta vers Dublin et la desserte récemment annoncée entre Minneapolis-Saint Paul et la capitale irlandaise.

Pour compléter les nouvelles offres transatlantiques de Delta au départ de JFK l'été prochain, un vol sans escale sera opéré vers Munich trois fois par semaine à partir du 9 avril 2024.

Delta est le seul transporteur à proposer un départ matinal de JFK vers Paris- Charles de Gaulle.

AU DÉPART D'ATLANTA

Pour les clients Delta souhaitant visiter la Suisse, Delta proposera à nouveau un vol sans escale d'Atlanta à Zurich quatre fois par semaine à partir du 31 mai 2024, s'ajoutant aux près de 180 vols hebdomadaires vers 21 destinations en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient depuis Atlanta. Les clients de Delta pourront également bénéficier de vols supplémentaires d'Atlanta vers Paris et Venise cet été, alors que la compagnie aérienne augmente ses vols hebdomadaires vers les deux principales destinations.

DEPUIS LOS ANGELES

Pendant ce temps, sur la côte ouest des États-Unis, le vol quotidien sans escale de Delta entre LAX et Auckland en Nouvelle-Zélande, qui débute le 28 octobre 2023, s'étendra à un service toute l'année, opérant quotidiennement de novembre à mars et trois fois par semaine d'avril à octobre. Delta augmentera également le service de LAX à Sydney à deux fois par jour à partir de décembre prochain.

Après le service hivernal vers Shanghai depuis Seattle et Détroit, Delta reprendra également ses rotations quatre fois par semaine, toute l'année, vers l'aéroport international de Shanghai-Pudong depuis son hub de Los Angeles à partir du 31 mars 2024. Cette desserte précédemment exploitée permettra aux clients de Delta de se connecter facilement à de nombreuses autres villes de Chine grâce au partenariat avec la compagnie aérienne China Eastern Airlines.

Delta dessert 13 villes internationales depuis Los Angeles, dont Paris, Londres, Tokyo-Haneda et Sydney au départ de son Terminal « Delta Sky Way » récemment achevé à LAX.