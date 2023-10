Emirates et Shell Aviation signent un accord pour la fourniture de SAF au hub de Dubaï

Article publié le 13 octobre 2023 par David Dagouret

Shell Aviation fournira plus de 1,1 million de litres de mélange SAF à Emirates pour son hub de Dubaï.

Emirates a annoncé le 3 octobre dernier la signature d'un accord avec Shell Aviation pour fournir plus d’1,1 million de litres de mélange SAF destinés à la plate-forme internationale de la compagnie aérienne, située à Dubaï. La première livraison de SAF dans le cadre de cet accord devrait débuter avant la fin de l'année. C'est la première fois que du SAF est fourni par l'intermédiaire du système d'avitaillement de l'aéroport de DXB.

Dans le cadre de cet accord, Emirates suivra la livraison des SAF et les données relatives à leur utilisation par le biais d'Avelia, l'une des premières solutions SAF au monde approvisionnée par la blockchain. Avelia est alimentée par Shell Aviation et Accenture, avec le soutien d'Energy Web ainsi que d'American Express Global Business Travel. Grâce à Avelia, Emirates achètera du SAF physique et les attributs environnementaux associés. Cette démarche contribuera à la décarbonation de ses émissions liées au scope 1, tandis que les attributs environnementaux du scope 3 associés à la même SAF physique seront achetés par Shell Corporate Travel pour aider à décarboner ses voyages d'affaires connexes. Avec l’utilisation d’Avelia, l'accord illustre la manière par laquelle les compagnies aériennes et les entreprises peuvent partager les avantages environnementaux des SAF.

Tim Clark, président d'Emirates Airline a déclaré : "Nous sommes fiers de travailler en partenariat avec Shell pour permettre à Emirates de disposer pour la première fois d'un approvisionnement en SAF à Dubaï, et d'utiliser la plateforme Avelia. Celle-ci offre aux voyageurs d'affaires la flexibilité nécessaire pour aligner leurs objectifs de développement durable et réduire leur empreinte environnementale lorsqu'ils voyagent. Nous espérons que cette collaboration continuera à se développer pour assurer un approvisionnement continu de SAF dans notre hub, car il n'y a actuellement aucune installation de production de SAF dans les Émirats Arabes Unis. L'aviation joue un rôle essentiel à Dubaï et dans l'ensemble de l'économie des Émirats Arabes Unis. Nous avons hâte de continuer notre collaboration avec des organisations et des entités gouvernementales partageant les mêmes idées afin de trouver des solutions viables pour introduire davantage de SAF. C’est un carburant dont l'offre est actuellement extrêmement limitée, dans la chaîne d'approvisionnement en carburant d'aviation, et cet accord permet de soutenir les efforts d'Emirates pour réduire les émissions dans l'ensemble de ses opérations."

Chu Yong-Yi, vice-président de Shell Corporate Travel a déclaré : "Emirates et Shell entretiennent une relation commerciale de longue date ; il est formidable de s'appuyer sur cette relation pour travailler ensemble sur la décarbonation. Cet accord marque un progrès pour l'industrie aéronautique des Émirats Arabes Unis. Le fait de permettre la fourniture de SAF à Dubai pour la première fois est une étape importante et un exemple parfait de la manière dont les différentes parties de la chaîne de valeur de l'aviation ont un rôle à jouer dans le déblocage des progrès en matière de SAF. Nous espérons que cela servira de tremplin à d'autres actions en matière de SAF dans l'ensemble de l'industrie aéronautique des Émirats Arabes Unis et de la région, ce qui nous permettra de franchir une nouvelle étape vers l'absence totale d'émissions."

