Le groupe Cathay commande 32 appareils de la famille A320neo

Article publié le 2 octobre 2023 par David Dagouret

Cet accord porte à 64 le nombre total de commandes d'appareils de la famille A320neo passées par le groupe Cathay, dont 13 ont déjà été livrés.

Le groupe Cathay a annoncé l'achat de 32 appareils supplémentaires de la famille Airbus A320neo, alors qu'il continue d'investir dans l'expansion et la modernisation de sa flotte. Cet accord porte à 64 le nombre total de commandes d'appareils de la famille A320neo passées par le groupe Cathay, dont 13 ont déjà été livrés.

Les 32 appareils supplémentaires comprendront à la fois l'A321neo et l'A320neo et rejoindront les flottes de Cathay Pacific et de HK Express. Ils desserviront principalement des destinations en Chine continentale et dans le reste de l'Asie.

Christian Scherer, Chief Commercial Officer et Head of International d'Airbus, a déclaré : "Cathay est l'un des principaux groupes aériens au monde et nous sommes fiers de participer à son plan de redressement et de croissance. Opérant à partir de la base du groupe Cathay au cœur de l'Asie, la famille A320neo lui permettra d'étendre ses services à travers la région avec une flotte monocouloir des plus efficaces et une différenciation positive en termes de confort des passagers. Grâce à une réduction significative de la consommation de carburant, ces appareils contribueront immédiatement aux objectifs de développement durable du groupe Cathay."





Sur le même sujet