Le premier KC-390 Millennium en configuration OTAN entre en service dans l'armée de l'air portugaise

Article publié le 28 octobre 2023

L'entrée en service a eu lieu à la suite d'une cérémonie qui s'est déroulée le lundi 16 octobre, à l'usine Embraer de Gavião Peixoto, au Brésil.

Le premier KC-390 Millennium de l'armée de l'air portugaise (FAP) est entré en service à la base aérienne de Beja. L'appareil répond aux exigences fixées par l'autorité aéronautique nationale (AAN) du Portugal et comprend des équipements standard de l'OTAN (Organisation du traité de l'Atlantique Nord) déjà intégrés dans l'avion. Cette intégration résulte d'une vaste campagne d'essais en vol menée au Portugal, dans le cadre d'un effort conjoint entre Embraer, OGMA et la FAP. En 2019, la FAP a commandé cinq avions KC-390, un accord de services et de soutien complet et un simulateur de vol. L'entrée en service a eu lieu à la suite d'une cérémonie qui s'est déroulée le lundi 16 octobre, à l'usine Embraer de Gavião Peixoto, au Brésil.

Walter Pinto Junior, COO d'Embraer Defense & Security a déclaré : "C'est un moment merveilleux pour nous, car nous assistons à l'entrée en service du premier KC-390 Millenium en dehors du Brésil. L'armée de l'air portugaise est un partenaire stratégique d'Embraer, qui nous soutient depuis le début de l'internationalisation du KC-390 Millenium. Embraer et l'armée de l'air portugaise continueront à travailler ensemble pour faire avancer nos projets à long terme dans les années à venir."

Le général de brigade João Nogueira, président de la mission de supervision et de contrôle du programme KC-390 a déclaré : "L'entrée en service de cet avion est importante pour l'armée de l'air portugaise et le Portugal, car elle complète le développement et la production d'un avion polyvalent capable de répondre aux scénarios opérationnels les plus exigeants. Les exigences fixées par l'armée de l'air portugaise ont permis à cet avion d'atteindre un niveau technologique et capacitaire encore plus élevé."





