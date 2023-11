Dubaï airshow 2023 : Les systèmes IFE AVANT Up de Thales sélectionnés pour équiper les avions 777X d'Emirates

Article publié le 16 novembre 2023 par David Dagouret

Emirates équipera ses Boeing 777X du système de divertissement à bord (In-Flight Entertainment, IFE) AVANT Up de Thales. Les livraisons sont prévues pour 2025.

Thales a annoncé, lors du salon aéronautique de Dubaï, que la compagnie aérienne, Emirates, allait équiper ses Boeing 777X du système de divertissement de bord AVANT Up. L'AVANT Up de Thales a également été choisi par Emirates en 2022 pour sa nouvelle flotte d'A350.

Emirates a sélectionné plusieurs services numériques d'AVANT Up. Les passagers bénéficieront de nouvelles fonctionnalités de personnalisation tout en conservant leurs recommandations; ils pourront très facilement synchroniser leurs appareils électroniques avec l'écran IFE pour bénéficier d’une expérience multi-écrans. Le système sera complété d'interfaces utilisateur permettant aux passagers malvoyants de vivre une expérience immersive.

Chaque écran est conçu avec des ports de charge USB-A et USB-C intégrés permettant aux passagers de recharger rapidement tous leurs appareils pendant le vol. Les passagers peuvent coupler des appareils Bluetooth à l'écran tout en rechargeant leurs téléphones et leurs tablettes.

Emirates complètera l'offre de divertissement avec son système primé " ice " utilisant une solution performante de diffusion télévisée en direct et proposera de nouvelles solutions streaming et DVR.

Yannick Assouad, vice-président exécutif de l'avionique chez Thales a déclaré : "Chez Thales, nous sommes fiers d'aider Emirates à proposer un système de divertissement embarqué du plus haut niveau pour ses clients. Emirates a fait confiance à Thales pour équiper sa nouvelle flotte d'A350 et maintenant ses Boeing 777X modernisés. Avec AVANT Up, la plateforme leader IFE de Thales, nous créons des expériences de voyage inégalées. Ensemble, et grâce à notre partenariat au sein de l'Aviation XLab de Dubaï, nous apporterons de nouvelles fonctionnalités et innovations extraordinaires pour améliorer l'expérience des passagers."





Sur le même sujet