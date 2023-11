Hi Fly nomme un nouveau PDG

Article publié le 23 novembre 2023 par David Dagouret

Antonios Efthymiou a été récemment nommé Président Directeur Général et Directeur responsable de Hi Fly, l'un des principaux spécialistes de la location d'avions avec équipage opérant dans le monde entier.

Antonios Efthymiou a débuté sa carrière, il y a 38 ans, et a accumulé près de 18 000 heures de vol, dont 15 000 en tant que commandant de bord. Son parcours a commencé en 1985 avec Olympic Airways, le transporteur national grec, où il est resté jusqu'à ce que la compagnie cesse ses activités en 2009.

Il a rejoint Hi Fly en 2010. Avant cette nomination, il a occupé le poste de responsable des opérations aériennes pour Hi Fly Ltd. depuis janvier 2017 et a servi en tant que gestionnaire de la flotte A340 depuis novembre 2014. Son expertise s'étend à une variété d'avions, puisqu'il est qualifié sur Airbus A330, A340 et A380, où il contribue également en tant qu'instructeur et examinateur.

Paulo Mirpuri, président du groupe Hi Fly, a déclaré: "Le capitaine Antonios Efthymiou accède maintenant au poste de PDG après presque 14 ans de contribution exceptionnelle au succès, à la croissance et à l'excellence opérationnelle de Hi Fly. Je suis convaincu qu'il continuera à mener Hi Fly vers de nouveaux sommets et qu'il maintiendra sa trajectoire en tant qu'acteur de premier plan dans l'industrie de l'aviation."

