La Compagnie annonce un partenariat avec Ector, société de voiturier

Article publié le 23 novembre 2023 par David Dagouret

Lancé en septembre dernier, ce partenariat permet désormais au départ d’Orly de réserver un service de voiturier Ector directement via le site internet de La Compagnie.

La Compagnie a annoncé avoir signé un partenariat avec la société de voiturier , Ector. Lancé en septembre dernier, ce partenariat permet désormais au départ d’Orly de réserver un service de voiturier Ector directement via le site internet de La Compagnie.

Les clients de La Compagnie peuvent désormais ajouter l'option de voiturier Ector à leur réservation, ce qui leur permet de gagner du temps et de profiter du confort de se rendre à l'aéroport d’Orly avec leur propre véhicule. De plus, ils ont la possibilité de réserver des services de lavage et d'entretien de véhicule pendant leur déplacement, garantissant que leur véhicule est pris en charge de manière professionnelle et qu'il est en parfait état à leur retour.

Anne Crespo, directrice commerciale et marketing de La Compagnie a déclaré : "Après avoir finalisé une offre 100 % haut de gamme à bord de nos avions, il était indispensable à nos yeux d’améliorer le confort de nos clients dès leur arrivée à l’aéroport. C’est donc en toute logique que nous nous sommes tournés vers l’expertise d’Ector, leader sur son marché."

Florentine Poncelet, directrice marketing d’Ector a déclaré : "Nous espérons que ce partenariat nous permette de continuer à développer notre notoriété sur le segment des voyages ultra-premium. Nous avons notamment une très forte affinité sur les voyageurs d’affaires ou encore les amateurs de golf, et la clientèle de La Compagnie s’inscrit totalement dans cette dynamique à commencer par les voyageurs au départ d’Orly. Elle va être séduite par notre prestation initiale de voiturier mais aussi sensible à notre conciergerie automobile qui propose à nos clients des options d’entretien et de lavage."





