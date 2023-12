Nouvelle directrice pour le campus IPSA de Toulouse

Article publié le 30 novembre 2023 par David Dagouret

Mélanie Le Gac est nommée Directrice du campus IPSA Toulouse.

Anne-Ségolène Abscheidt, Directrice Générale IPSA, a annoncé la nomination de Mélanie Le Gac à la Direction du Campus IPSA de Toulouse.

Ingénieure de formation, diplômée de l’INP Toulouse en mécanique des Fluides, elle a obtenu son doctorat en dynamique des fluides en 2012 à l’Institut de Mécanique des Fluides de l’INP. Recrutée dans les équipes enseignantes du campus IPSA Toulouse, Mélanie Le Gac a été nommée coordinatrice du Département véhicules en 2018. Elle est devenue responsable pédagogique du cycle ingénieur en juin 2021 et a largement contribué à la réussite de l’ouverture complète du cycle ingénieur sur le campus de Toulouse.

Désormais Directrice du Campus de Toulouse, Mélanie Le Gac aura différentes missions dont la poursuite du développement de l’IPSA en Occitanie, notamment avec le lancement du programme Bachelor et l’organisation en 2024 de l’emménagement de l’école dans un tout nouveau campus.

Anne-Ségolène Abscheidt, Directrice Générale de L’IPSA a déclaré : "Mélanie Legac a toute la confiance des équipes pédagogiques de l’IPSA et de l’ensemble du campus Toulousain. Son allant naturel, son attachement à la qualité de l’enseignement et de l’insertion des étudiants, permettront au campus de continuer de s’inscrire sur le territoire toulousain comme un acteur majeur de l’aéronautique et du spatial."

Monsieur Marc Sellam, Directeur d’IONIS Education Group a déclaré : "Au nom de l’ensemble de IONIS Education Group, je tiens à remercier Jean-Marc Chalin pour son engagement et son dévouement dans le déploiement du campus qui compte aujourd’hui plus de 600 étudiants et qui s’appuie sur des bases solides construites depuis 10 ans."