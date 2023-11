Safran signe un contrat de services NacelleLife avec Egyptair

Article publié le 23 novembre 2023 par David Dagouret

Ce contrat porte plus particulièrement sur les inverseurs de poussée des Airbus A330ceo.

Egyptair Maintenance & Engineering a renouvelé son contrat de services avec Safran Nacelles portant sur le support complet des inverseurs de poussée des 11 Airbus A330ceo de la compagnie.

Dans le cadre de cet accord, Egyptair Maintenance & Engineering bénéficiera de solutions de maintenance, de réparation et de révision (MRO) spécifiquement conçues pour les inverseurs de poussée A330ceo. Les services, garantis par l’équipementier de première monte (OEM), seront fournis par la station de réparation AMES à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis.

Vincent Caro, Président de Safran Nacelles, a déclaré : "Je suis ravi qu’Egyptair Maintenance & Engineering renouvelle sa confiance à Safran Nacelles pour la maintenance et le soutien de leurs inverseurs de poussée A330ceo. Nous sommes pleinement engagés à fournir des services qui répondent aux besoins d’Egyptair Maintenance & Engineering."

Eng. Yehia Zakaria, Président-directeur général d’Egyptair Holding Company, a déclaré : "Nous sommes ravis de prolonger notre collaboration avec Safran Nacelles à travers le renouvellement de notre contrat de service. Il témoigne de notre confiance dans la qualité et la fiabilité inégalées des solutions de maintenance de Safran Nacelles, et nous nous réjouissons à l’idée de renforcer notre partenariat pour améliorer l’efficacité opérationnelle de notre flotte. Nous sommes optimistes quant aux possibilités d’élargir la portée de notre alliance, ce qui nous permettra d’établir une relation encore plus solide et mutuellement avantageuse à l’avenir."





