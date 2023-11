Volotea annonce 3 nouvelles destinations à Lille

Article publié le 22 novembre 2023 par David Dagouret

Ces trois nouvelles lignes seront ouvertes dès le mois d'avril 2024 vers des villes de la Grèce.

Volotea a annoncé l'ouverture de trois nouvelles destinations depuis sa base de Lille. La compagnie aérienne a célébré cette année, le premier anniversaire de sa base de la région Nord en avril dernier et prévoit donc d'étoffer son offre.

Dès 2024, la compagnie proposera trois nouvelles routes vers la Grèce :

Kalamata dès le mois d'avril à raison d'un vol par semaine, le mercredi.

Rhodes dès le mois d'avril à raison d'un fréquence par semaine, le dimanche.

Corfou également à partir d'avril prochain avec un vol par semaine, le dimanche.

Volotea propose 29 destinations depuis Lille dont 8 pays d'Europe et d'Afrique du Nord (France, Espagne, Italie, Grèce, Bulgarie, Croatie, Maroc, Portugal). La compagnie aérienne opère ses lignes en Airbus A319.

Gosselin, Responsable France Volotea a déclaré : "Lille est une base très importante pour Volotea. Aujourd’hui, c’est avec une grande fierté que nous annonçons 3 nouvelles lignes pour renforcer nos liaisons vers la Grèce, depuis et vers Lille. Notre volonté est de continuer notre développement avec l’ensemble des parties prenantes afin de proposer aux habitants de la capitale des Hauts-de-France toujours plus de choix de destinations à des prix toujours compétitifs. Nous souhaitons également remercier l’ensemble des parties prenantes pour leur collaboration et leur confiance depuis plus de dix ans qui nous permettent de continuer à écrire notre histoire à Lille."

Magali Huchette, Directrice Générale de l’Aéroport de Lille, a déclaré : "Nous sommes ravis de signer avec Volotea l’ouverture de ces nouvelles routes au départ de Lille. Elles viennent renforcer un partenariat déjà solide entre l’Aéroport de Lille et la compagnie espagnole qui dispose déjà de 2 avions basés. Ces nouvelles destinations permettront d’augmenter la mobilité des habitants du territoire pour la saison à venir. D’ici là, l’hiver 2023 se profile déjà dans cette direction, avec des vols vacances vers les destinations méditerranéennes : l’Espagne et le Maghreb. Le trafic domestique et les destinations européennes invitant aux city breaks occasionnels pour ponctuer les mois de cette fin d’année."

