Volotea ouvre une base à l'aéroport de Brest Bretagne

Article publié le 14 novembre 2023 par David Dagouret

La compagnie aérienne ouvre sa 9e base en France et sa 20e en Europe.

Volotea a annoncé l'ouverture d'une nouvelle base à Brest, sa 9e en France et sa 20e en Europe. La compagnie prévoit ainsi pour 2024 la plus haute capacité de son histoire à l’Aéroport de Brest Bretagne avec près 400 000 sièges proposés (+ 200 % vs. 2023), 20 destinations contre 7 actuellement et 3 nouveaux pays desservis (Italie, Grèce et Portugal).

La compagnie proposera 4 nouvelles routes exclusives, disponibles à partir d’avril 2024 et d'autres qui seront annoncées dans les semaines à venir :

Une liaison vers Athènes à raison de deux vols par semaine, les mardis et samedis.

Une liaison vers Barcelone à raison de deux vols par semaine les lundis et vendredis.

Une liaison vers Faro à raison de deux vols par semaine les jeudis et samedis.

Une liaison vers Palerme à raison de deux vols par semaine les lundis et vendredis.

Pour soutenir cette croissance, la compagnie y basera dès avril 2024 un avion Airbus A320, ouvrant la voie à une trentaine de nouveaux emplois directs et près de 170 indirects.

Carlos Muñoz, fondateur et PDG de Volotea a déclaré : "Nous sommes très heureux de pérenniser notre ancrage local à Brest au travers de l’ouverture de notre 9ème base en France et la 20ème en Europe depuis que nous avons débuté nos opérations en 2012. C’est une étape historique pour notre compagnie en France et très symbolique aussi, puisque nous fêtons 10 ans de présence à Brest. Cette ouverture représente l’essence même de Volotea : améliorer la connectivité, l’attractivité et le dynamisme des territoires où nous sommes implantés et à ce titre, nous sommes très fiers d’une offre qui va s’enrichir de 13 nouvelles routes dès l’année prochaine et 20 au total pour l’année, de la création d’emplois locaux et de l’ouverture de nouveaux marchés pour le tourisme breton. Je tiens également à remercier l’équipe de l’Aéroport de Brest Bretagne pour leur confiance de longue date."

Claude Arphexad, Directeur de l’Aéroport Brest Bretagne a déclaré : "Nous sommes très heureux d’accueillir la 20ème base de Volotea en Europe et remercions la compagnie pour leur engagement à nos côtés depuis une décennie maintenant. Cette implantation, fruit d’un long travail et preuve tangible de l’attractivité de notre aéroport et de notre territoire, répond à notre ambition affichée d’accroitre la connectivité au départ de notre plateforme. Avoir un avion basé nous ouvre d’importantes perspectives de développement et nous permettra de satisfaire la forte demande de nos voyageurs à la recherche de vols directs vers de grandes villes européennes."





