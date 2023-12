Air Canada facilite la découverte de l’Europe en offrant des correspondances pratiques entre l’avion et le train

Article publié le 8 décembre 2023 par David Dagouret

Des correspondances intermodales pratiques aux aéroports seront proposées avec SNCF Voyageurs en France, Deutsche Bahn en Allemagne, Chemins de fer fédéraux en Suisse et ÖBB en Autriche, au moment de la réservation de vols.

Air Canada a annoncé le 05 décembre dernier l’ajout de nouvelles options de réservation qui permettront à ses clients d’effectuer des correspondances ferroviaires au départ d’aéroports européens avec les quatre principaux réseaux ferroviaires de transport de passagers.

Grâce à de nouveaux partenariats ferroviaires et de distribution, les clients d’Air Canada ont désormais la possibilité, lorsqu’ils achètent un vol, de réserver facilement des voyages en train pour une multitude de destinations en France, en Allemagne, en Suisse et en Autriche, et de créer ainsi un itinéraire de voyage continu.

Avec le lancement de l’initiative intermodale d’Air Canada en Europe, les clients qui achètent un vol d’Air Canada peuvent désormais réserver au même moment un voyage en train au départ d’un aéroport européen. Grâce au partenariat d’Air Canada avec Lufthansa Group pour son produit Lufthansa Express Rail et à ses nouvelles collaborations avec AccesRail et WorldTicket, les clients d’Air Canada peuvent profiter d’un processus de réservation simplifié pour créer un itinéraire de voyage sans heurt qui leur permettra de combiner leur vol avec des voyages en train exploités par le réseau de trains à grande vitesse de la SNCF Voyageurs en France, par Deutsche Bahn en Allemagne, par Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) ou par Chemins de fer fédéraux autrichiens (ÖBB).

Mark Galardo, vice-président général – Chiffre d’affaires et Planification du réseau d’Air Canada a déclaré : "À titre de transporteur aérien international, Air Canada se distingue par son excellence dans son domaine, mais nous sommes également conscients que les correspondances intermodales peuvent enrichir une expérience de voyage en la rendant plus commode, tout en favorisant le développement durable. Les correspondances sans tracas que nous offrons entre les aéroports et les réseaux ferroviaires nationaux de France, d’Allemagne, de Suisse et d’Autriche créent des plaques tournantes intermodales qui permettent à nos clients de se rendre dans les gares des grandes villes et des destinations les plus prisées de ces pays. De plus, le fait de faciliter l’utilisation du transport ferroviaire pour les segments court-courriers de nos clients nous permet d’offrir des options de voyage durables pour visiter l’Europe."





