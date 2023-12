Avolon commande des Boeing 737 Max supplémentaires

Article publié le 18 décembre 2023 par David Dagouret

La société de location a passé un achat portant sur l'acquisition de 40 Boeing 737 Max.

Boeing a annoncé que le loueur irlandais, Avolon, avait l'intention d'acheter 40 avions 737-8 supplémentaires afin d'étendre son portefeuille de 737 Max à plus de 110 jets composé de 737-8 et 737-10. Avolon a déjà commandé 40 737-8 en juin dernier.

La nouvelle commande est soumise à l'approbation des actionnaires de Bohai Leasing Co, Ltd, l'actionnaire principal d'Avolon, et sera publiée sur le site Web des commandes et livraisons de Boeing une fois finalisée.

Andy Cronin, PDG d'Avolon a déclaré : "La commande d'aujourd'hui reflète notre optimisme permanent quant aux perspectives du secteur de l'aviation et renforce notre capacité à répondre aux besoins des clients dans les créneaux de livraison jusqu'en 2030, alors que la disponibilité des avions est très limitée. Nous nous sommes désormais engagés à acheter 80 nouveaux avions 737 MAX économes en carburant cette année, soutenant ainsi la transformation de notre flotte vers des avions à plus faibles émissions. Avolon soutient depuis longtemps la plateforme 737 MAX, en livrant le 1000e 737 MAX produit plus tôt cette année et le tout premier 737 MAX en 2017. C'est un plaisir de s'associer à nouveau avec Boeing pour cette nouvelle commande."

Brad McMullen, vice-président senior de Boeing en charge des ventes et du marketing commerciaux a déclaré : "La demande de transport à long terme devant rester forte, nous sommes prêts à soutenir les loueurs désireux d'étoffer leur portefeuille de monocouloirs avec des jets économes en carburant et capables d'opérer sur différents réseaux de lignes. Avolon reste un client important et très apprécié du programme 737. Cette nouvelle commande, passée la même année, témoigne de sa confiance dans le 737-8 et de la valeur que l'avion apporte à ses clients."

Sur le même sujet