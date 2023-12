Elixir Aircraft livre des appareils à Airbus Academy Europe

Article publié le 8 décembre 2023 par David Dagouret

Quatre exemplaire de l'Elixir ont été livrés à Airbus Academy Europe à Angoulême.

Elixir Aircraft a annoncé avoir livré 4 exemplaires de l'Elixir 100CH à Airbus Academy Europe. Cette livraison a eu lieu en début de semaine et les appareils seront basés à Angoulême. Elixir Aircraft a également annoncé que ces quatre avions ont tous été livrés avec le tableau de bord "Full Glass Cockpit" récemment certifié par l'EASA.

Airbus Academy Europe a en commande 4 autres exemplaires de l'Elixir. Ces 4 exemplaires devraient être livrés au début de l'année 2024. Airbus Flight Academy Europe possède une flotte de Diamond DA42, Cirrus SR20, Grob 120 A-F et désormais quatre Elixir, tous dédiés à la formation des cadets.

Jean Longobardi , président-directeur général d'Airbus Flight Academy Europe a déclaré : "Nous sommes ravis d'annoncer que, suite à la livraison de notre tout premier avion Elixir, nos cadets piloteront désormais cet avion plus silencieux et plus économe en carburant au cours des premières phases de vol de leur formation. C’est un premier pas vers la réduction progressive des émissions de notre flotte et de l'impact environnemental de la formation dispensée par notre académie."

