Elixir Aircraft reçoit la certification de l'EASA pour la configuration de son Elixir Full Glass Cockpit

Article publié le 13 décembre 2023 par David Dagouret

Ce cockpit est composé de deux écrans tactiles Garmin G3X, d'un GTN750xi et d'une unité de communication et de navigation de secours Garmin GNC355a.

Elixir Aircraft a annoncé avoir reçu la certification de l'EASA pour l'agencement d'un nouveau cockpit, le "Full Glass Cockpit".

Il se compose de deux écrans tactiles Garmin G3X, d'un GTN750xi et d'une unité de communication et de navigation de secours Garmin GNC355a.

Mike Tonkin, responsable des ventes monde chez Elixir Aircraft, a déclaré : "Avec cette nouvelle configuration de cockpit désormais certifiée, l'Elixir correspond parfaitement au marché mondial de la formation au pilotage. Nous savons que la flotte vieillissante des monomoteurs à pistons (dont l'âge moyen des avions est de 48 ans) doit être remplacée dans le monde entier. Chez Elixir Aircraft, nous pensons que nous avons l'avion certifié EASA CS-23 idéal pour répondre aux exigences actuelles du marché de formation au pilotage. L'Elixir est moderne, sûr, polyvalent et extrêmement rentable avec un coût d'exploitation horaire moyen d'environ 50€ pour toute école de pilotage effectuant environ 500 heures de vol par an et par avion".