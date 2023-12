Transavia annonce 13 nouvelles routes pour l'été 2024

Article publié le 19 décembre 2023 par David Dagouret

La compagnie low-cost du groupe Air France lance de nouvelles lignes depuis Paris-Orly, Marseille, Lyon, Nantes et Montpellier.

Transavia France a annoncé le renforcement de son programme été 2024. La filiale low-cost du groupe Air France lance 13 nouvelles routes. La compagnie propose désormais des liaisons vers Milan, Comiso (Sicile) et Varna (Bulgarie) depuis Paris-Orly. En parallèle, elle étend son offre de vols au départ de Marseille (Palerme, Stockholm, Antalya, Héraklion et Biarritz), Lyon (Erevan, Tirana et Fès) Nantes (Kos) et Montpellier (Istanbul).

Au départ de sa base principale de Paris-Orly, la compagnie continue d’étendre son réseau international avec l’ouverture de 3 nouvelles routes vers l’Italie et la Bulgarie :

Paris Orly – Milan (Italie) : 6 vols par semaine (les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis et dimanches) – premier vol le 04/04/2024

Paris Orly - Comiso (Sicile) : 1 vol par semaine (les samedis)- premier vol le 13/04/2024

Paris Orly – Varna (Bulgarie) : 1 vol par semaine (les vendredis) premier vol le 12/04/2024

En parallèle, Transavia annonce la prolongation de sa route Orly – Tozeur (Tunisie) lancée cet hiver avec 2 vols par semaine (les lundis et les vendredis).

Au départ de Marseille Lyon, Nantes et Montpellier, Transavia annonce les nouvelles lignes suivantes qui seront à partir d’avril 2024 :

Au départ de Marseille :

Palerme : 2 vols par semaine (les lundis et jeudis) - premier vol le 19/04/2024

Stockholm : 2 vols par semaine (les jeudis et dimanches)- premier vol le 06/06/2024

Antalya : 1 vol par semaine (les lundis) - premier vol le 22/04/2024

Héraklion : 2 vols par semaine (les jeudis et dimanches) - premier vol le 07/07/2024

Biarritz : 2 vols par semaine (les lundis et jeudis) - premier vol le 12/04/2024

Au départ de Lyon :

Erevan : 1 vol par semaine (les samedis) - premier vol le 13/04/2024

Tirana : 2 vols par semaine (les lundis et vendredis) - premier vol le 12/04/2024

Fès : 2 vols par semaine (les mardis et vendredis) – premier vol le 12/04/2024

Au départ de Nantes :

Kos : 1 vol par semaine (les lundis) - premier vol le 15/04/2024

Au départ de Montpellier :

Istanbul : 2 vols par semaine (les lundis et vendredis - premier vol le 05/04/2024

Nicolas Henin, Directeur Général Adjoint Commercial et Marketing chez Transavia France a déclaré : "En étoffant encore largement notre offre low-cost du nord au sud sur 2024, au départ des grandes métropoles françaises, nous sommes déterminés à offrir toujours plus de possibilités de voyages à nos clients. Ces derniers auront l’embarras du choix pour rejoindre familles et amis et partir en vacances vers des destinations ensoleillées et parfois méconnues."

